Giroud, Hazard e Jovic: conheça os nomeados para melhor jogador da Liga Europa

Olivier Giroud, Eden Hazard e Luka Jović são os nomeados para o prémio atribuído ao melhor jogador da Liga Europa 2018/2019.

Giroud e Hazard são nomeados pela época que realizaram com a camisola do Chelsea, que venceu o troféu. Jović, que alinhou na última época pelo Eintracht Frankfurt, completa o trio.

Giroud é o único dos três que se mantém na mesma equipa esta época. O francês foi o melhor marcador da prova com 11 golos em 14 jogos. Em 1125 minutos na prova fez ainda cinco assistências para golo, revelando o seu impacto em boa parte dos 36 golos marcados pelo Chelsea na prova.

Eden Hazard, que se transferiu para o Real Madrid, foi o homem do jogo da final de Baku onde o Chelsea derrotou o Arsenal por 4-1. O belga esteve envolvido em três dos tentos: dois golos e uma assistência para Pedro Rodriguez que fez o segundo golo da equipa.

Luka Jović agora partilha o balneário com Hazard, mas na última época defrontaram-se na meia-final quando o Eintracht Frankfurt, a sua antiga equipa, defrontou o Chelsea saindo derrotado no desempate através de grandes penalidades. O sérvio foi o segundo melhor marcador da prova com 10 golos em 14 jogos onde somou 953 minutos.

De recordar que na última época Antoine Griezmann foi o vencedor do galardão pela sua época ao serviço do Atlético de Madrid, que levantou o trofeu em 2018.

O prémio é entregue esta sexta-feira durante o sorteio da fase de grupos da Liga Europa que se realiza no Mónaco.