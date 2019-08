Eintracht Frankfurt destaca "qualidade e tradição" do Vitória de Guimarães

O Eintracht Frankfurt não encara o Vitória de Guimarães como um adversário fácil na fase de grupos da Liga Europa. O emblema alemão destaca a qualidade e tradição do clube vimaranense.

Gonçalo Paciência mostrou-se satisfeito por regressar a Portugal e elogia o ambiente do Estádio D. Afonso Henriques: "Celebrei quando vi o sorteio, porque posso ir até ao Porto, que é a minha cidade. O Vitória é um clube com história em Portugal, jogam para troféus e têm adeptos muito bons. É um grande destino para os adeptos. É um bom grupo, mas difícil".

Fredi Bobic, diretor desportivo da equipa, destaca o objetivo de seguir em frente na Liga Europa, e encara o Vitória de Guimarães como uma equipa "muito forte".

"Estamos ansiosos para jogar contra o Arsenal. Têm uma equipa forte e são os claros favoritos no clube. O Standard Liége também tem uma boa equipa. O Vitória é uma equipa muito forte e boa tecnicamente. São a equipa menos conhecida do grupo, e por isso, a mais difícil de analisar. Mas o nosso objetivo é claro: seguir em frente", disse, em declarações reproduzidas no site no clube alemão.

Já Adi Hutter, treinador do Eintracht, também coloca o favoritismo no Ajax e destaca a tradição do clube português.

"É um grupo interessante. O Arsenal é o claro favorito. O Unai Emery é um grande treinador, que já ganhou várias Ligas Europas. O Liége e o Vitória de Guimarães são clubes de tradição", pode ler-se.

Vitória de Guimarães disputa o grupo da Liga Europa com o Arsenal, Eintracht Frankfurt e Standard Liége.