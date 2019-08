Duas estreias na convocatória da seleção espanhola

Unai Núñez, defesa-central do Athletic Bilbau, e Pablo Sarabia, avançado do Paris Saint-Germain, são as grandes novidades da convocatória da seleção espanhola, para os confrontos frente à Roménia e Ilhas Faroé, a contar para o apuramento do Europeu 2020.

Roberto Moreno fez a sua primeira seleção de jogadores, como selecionador, após um período como treinador interino. O treinador não fez conferência de imprensa, por respeito a Luis Enrique, antigo selecionador, que perdeu a filha na quinta-feira.

Conheça os convocados:

Guarda-redes: De Gea, Kepa e Pau López.

Defesas: Gayà, Alba, Carvajal, Hermoso, Unai Núñez, Ramos, Diego Llorente, Jesús Navas.

Médios: Parejo, Busquets, Rodrigo, Thiago, Saúl, Fabián, Suso, Ceballos.

Avançados: Rodrigo Moreno, Sarabia, Alcácer e Oyarzabal.