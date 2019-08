Atenção, FC Porto. Steven Gerrard "quer surpreender" na Liga Europa

Steven Gerrard, treinador do Glasgow Rangers, reconhece maior favoritismo nas outras equipas da fase de grupos da Liga Europa, mas quer surpreender o FC Porto, Feyenoord e Young Boys.

"É um grupo fantástico, jogos espetaculares e bons países para visitarmos. Queremos dar boa conta de nós. Sabemos que não somos favoritos no grupo, mas queremos ir para o relvado e surpreender, é isso que vamos tentar fazer. Vamos dar tudo para tentar ultrapassar o grupo", disse, em conferência de imprensa.

O técnico inglês, antiga lenda do Liverpool, destacou a forma como o Rangers carimbou presença na fase de grupos, com um golo no último minuto de Alfredo Morelos, frente ao Légia de Varsóvia, e elogiou a qualidade das equipas no sorteio da prova.

"É sempre bom vencer com um golo no último minuto, mas foi um resultado muito merecido. Olhas para o sorteio e vês muitas equipas com experiência de Liga dos Campeões", disse.