Albon estreia-se ao volante da Red Bull em manhã dominada pela Ferrari

Alexander Albon estreou-se ao volante da Red Bull com o quarto melhor tempo da primeira sessão de treinos livres em Spa, no Grande Prémio da Bélgica.

O jovem piloto substituiu Gasly durante a pausa de verão, e ficou a menos de uma décima de segundo atrás do companheiro de equipa, Max Verstappen.

A manhã foi dominada, no entanto, pelos dois Ferraris. Vettel foi o mais rápido, com menos 0,2s do que o companheiro de equipa, Leclerc. No total, o alemão, antigo campeão do mundo, foi quase um segundo mais rápido que a concorrência.

Valtteri Bottas e Lewis Hamilton ocuparam a quinta e sexta posição. O campeão mundial em título e líder da classificação geral, teve problemas no motor, no início da sessão, e fez apenas dez voltas.

Lance Stroll foi o mais rápido do resto das equipas, em sétimo lugar, seguido de Ricciardo, da Renault, Sérgio Pérez, também da Racing Point, e Carlos Sainz, da McLaren, que fechou o "top-10".

Hulkenberg, que será substituído por Ocon na próxima época na Renault, fez o 12º melhor tempo. Pierre Gasly, que regressou à Toro Rosso, fez o 18º melhor tempo. Uma das novidades da manhã foi Nicholas Latifi. O piloto de reserva da Williams fez a primeira sessão do dia, em vez de George Russel, e superou Robert Kubica.