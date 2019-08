Fisco promove "inspeções amigáveis" em empresas recentes

Nos próximos dias, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vai promover um conjunto e inspeções "amigáveis". O alvo são as empresas que abriram atividade no último ano.

O objetivo é incentivar as organizações a cumprirem as suas obrigações tributárias, esclarecer as dúvidas e alertar para eventuais falhas, avança o “Negócios”. Pelo caminho, detetar potenciais "fraudes de carrossel do IVA".

Na mira do fisco estão cera de 80 mil empresas ou pessoas singulares que iniciaram atividade no último ano. Na sua maioria, operam no setor da cosntrução civil, alojamento e restauração.



A notícia surge meses depois da chamada “ operação Stop”, uma fiscalização feita, em Valongo, a um conjunto de condutores que visava a cobrança de dívidas. Uma ação que esteve envolvida em polémica.



Dados da Direção-Geral de Orçamento revelam que o Estado cobrou cerca de 552 milhões de euros em dívidas que estavam em processo de execução no primeiro semestre deste ano – mais 26% do que no mesmo período de 2018.