​Centeno nega défice mascarado. “Não faço a menor ideia do que Catarina Martins se refere”

O ministro das Finanças, Mário Centeno, nega a existência de um “défice mascarado”, com sugeriu esta semana a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.



“Não faço a menor ideia do que a Catarina Martins se refere. Mas não faço mesmo”, afirmou Mário Centeno, esta sexta-feira, em entrevista à RTP3.

“Trabalhámos muito de perto ao longo da legislatura na preparação dos grandes momentos orçamentais e entre máscaras e coisas irreais posso garantir que não é algo que exista nas contas portuguesas”, assegura o ministro das Finanças.

O também presidente do Eurogrupo garante que “as contas portuguesas trouxeram a credibilidade à política económica e orçamental portuguesa no exterior, mas mais importante do que isso trouxeram e confiança aos portugueses, trabalhadores e empresas que hoje não consumimos para pagar com impostos no futuro, hoje quando atingimos equilíbrio nas contas públicas podemos garantir que não estamos a adiar pagamentos para o futuro”.

Mário Centeno defende que a provar a confiança na economia portuguesa estão: o nível de investimento, que é quase o dobro em relação aos anos da troika, "uma progressão extraordinária", diz; e o facto de, esta sexta-feira, "a taxa de juro portuguesa a dez anos ter passado, pela primeira vez, para níveis inferiores a Espanha".

"Carga fiscal é elevada e tem que ser reduzida"



O ministro das Finanças reafirma que Portugal está, atualmente, "mais preparado do que em 2008" para enfrentar uma eventual crise mundial.

"Não quero exorbitar otimismo, mas quero que tenhamos confiança no trajeto, mas que reconheçamos as dificuldades para uma economia muito aberta como a portuguesa."

A oposição acusa o Governo de ser responsável pela "maior carga fiscal de sempre". Nesta entrevista à RTP3, Mário Centeno reconhece que "a carga fiscal é elevada e tem que ser reduzida".

No entanto, o governante sublinha que essa redução "não pode ser feita à custa das gerações futuras. Com o Orçamento do Estado para 2019 não estamos a pôr custos adicionais nos orçamentos futuros", frisou.