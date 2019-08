Apenas Luz, Dragão e Alvalade na candidatura ibérica ao Mundial 2030

Apenas Estádio da Luz, Dragão e Alvalade poderão receber jogos no Mundial 2030. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, garante que uma eventual candidatura conjunta de Portugal e Espanha para a organização do Mundial 2030 não implicaria grandes investimentos a nível nacional.

"Temos condições, sem grandes investimentos. A "final four" da Liga das Nações, em Guimarães e no Porto, é demonstrativo que Portugal tem infraestruturas adequadas e não precisa de fazer nenhhum investimento para organizar um evento dessa dimensão. Na próxima época, teremos a Supertaça Europeia no Estádio do Dragão. Não há caderno de encargos, mas a manter-se o do Mundial 2026, provavelmente só três estádios têm condições de integrar a candidatura", disse, em entrevista ao Jornal de Negócios.

Recandidatura "não é tema"

O atual mandato de Fernando Gomes termina no próximo ano, mas o presidente ainda não considerou uma eventual recandidatura.

"A questão da recandidatura ainda vem longe. Preocupa-nos criar as condições para que as nossas seleções continuam a ter êxito. Os compromissos de 2016 estão quase a 100% realizados. Ainda falta muito tempo", rematou.