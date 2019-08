Caso Ângelo Rodrigues. Testosterona aplicada fora de fins clínicos "é crime"

A aplicação de testosterona sem ser para fins clínicos e sem ser por um médico representa um crime. Quem o afirma, sem qualquer dúvida, é Victor Fernandes, especialista em cirurgia plástica reconstrutiva e estética.

“Essa medicação é uma medicação exclusivamente de indicação médica, portanto, feita fora de ambiente médico, muito simplesmente é crime”, afirma o médico, à Renascença.

Segundo Victor Fernandes, que preside ao colégio da especialidade de cirurgia plástica e reconstrutiva da Ordem dos Médicos, a administração de testosterona é feita “exclusivamente para tratar situações que têm a ver com síndromes de insuficiência endócrina, determinados com algum rigor a partir de análises”.

“O médico, quando medica um doente com testosterona, fá-lo de acordo com o resultado das análises e com dosagens que têm a ver com as análises que leu e, portanto, só em situações médicas muito especiais e específicas. Não há outra maneira de fazer essa indicação”, sublinha o especialista.

Victor Fernandes comenta assim o caso do ator Ângelo Rodrigues, internado desde segunda-feira com uma infeção grave, alegadamente, resultante de uma injeção de esteroides (testosterona). O ator estará agora em coma induzido, depois de três cirurgias, segundo avança a imprensa.

Sobre o caso em concreto pouco se sabe, mas uma coisa é certa: nada indica que a administração do produto neste caso tenha sido feita em ambiente clínico nem por um médico.

“A infeção pode acontecer no contexto da contaminação do ato e isso é que me faz pensar que se calhar não estamos a lidar com pessoas em ambiente médico”, afirma o cirurgião da Ordem dos Médicos, a propósito das notícias que indicam que Ângelo Rodrigues terá sofrido um choque séptico.