Ângelo Rodrigues em coma induzido depois de terceira cirurgia

Ângelo Rodrigues está em coma induzido com prognóstico reservado. A notícia é avançada pelo jornal "Correio da Manhã", que cita fonte hospitalar.

De acordo com a estação de televisão, a decisão clínica foi tomada depois de o ator ter sido submetido à terceira cirurgia desde segunda-feira, dia em que deu entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Ângelo Rodrigues contraiu uma infeção grave, decorrente da administração de testosterona. O ator já terá sofrido uma paragem cardíaca e tem sido submetido a hemodiálise. Ainda de acordo com o jornal, o ator enfrenta vários problemas graves em várias partes do corpo, com risco de falência de órgãos.

O ator tem 31 anos e é uma das estrelas da telenovela “Golpe de Sorte”, atualmente transmitida pela SIC. A estação de televisão emitiu um comunicado de apoio, no qual garante estar "a acompanhar de perto a evolução do estado clínico" de Ângelo Rodrigues.