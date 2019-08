Sporting discute Bruno Fernandes no Mónaco

O Sporting e Jorge Mendes vão estar no Mónaco, esta quinta-feira e no dia seguinte, para discutir o futuro de Bruno Fernandes.

Segundo o "Record" e "A Bola", o empresário Jorge Mendes estará no Mónaco, a propósito dos sorteios da Liga dos Campeões e da Liga Europa, para abrir novas portas para a possível saída do capitão do Sporting, que não pretende, todavia, libertar-se dele por menos de 70 milhões de euros.



Gorada a saída para a Premier League, visto que o Sporting recusou as propostas feitas por Tottenham e Manchester United, nos últimos dias de mercado em Inglaterra, outros destinos se afiguram como possíveis para Bruno Fernandes. Segundo "A Bola", os grandes interessados são o Atlético de Madrid e o Mónaco, embora nos últimos dias também se tenha falado muito do Real Madrid. O "Record" acrescenta s nomes de Valência, Juventus e Paris Saint-Germain ao leque de potenciais interessados no médio leonino.

O "Record" revela que esta "cimeira" por Bruno Fernandes valeu mesmo a deslocação de Frederico Varandas, presidente do Sporting, Hugo Viana, diretor desportivo, e francisco Salgado Zenha, diretor financeiro, ao Mónaco, sob o pretexto do sorteio da Liga Europa, em que a equipa verde e branca está inserida.

De qualquer forma, sublinham ambos os jornais, Bruno Fernandes terá uma palavra a dizer sobre o seu destino. A Premier League era o sonho, mas outros clubes são apetecíveis. O internacional português não irá, contudo, aceitar qualquer projeto desportivo. Em hipótese, está, também, que Bruno fique no Sporting. Nesse caso, teria um prémio de renovação de cinco milhões de euros à espera.

Bruno Fernandes chegou ao Sporting no verão de 2017, proveniente da Sampdoria, por 8,5 milhões de euros. Nas duas épocas completas que realizou, marcou 48 golos em 108 jogos. Na temporada passada, erigiu-se como o médio mais goleador de sempre, numa época, na Europa, com 32 golos.