Empréstimo de Aboubakar ao Besiktas seria boa solução para o FC Porto e para o jogador

Na opinião de Cândido Costa, a saída de Aboubakar é um cenário provável e que se justificaria, em face do atual momento do FC Porto e do jogador.

Aboubakar é pretendido pelo Besiktas. O emblema de Istambul quer voltar a contar nas fileiras com o avançado camaronês, que há três épocas marcou 19 golos em 38 jogos pelas águias negras, também por empréstimo do Porto. Em entrevista a Bola Branca, Cândido Costa admite que vê com bons olhos a cedência de Aboubakar.

"É um ponta-de-lança requintado, que gosta de fazer as coisas bem, mas, de facto, as lesões não têm sido amigas de Aboubakar e isso acaba por ser importante, num plantel muito competitivo. Temos o Soares, que começa a época como titular, temos o Zé Luís, que apareceu forte e de forma marcante, o Marega, com um futebol diferenciado, e, na forja, o Fábio Silva, que tem deixado bons indicadores. É uma possibilidade real o Aboubakar poder rumar ao Besiktas e, aí, revigorar-se. Num clube e num campeonato que aposta muito nos empréstimos dos jogadores, devido à situação fiscal da Turquia", refere o antigo jogador portista.



O FC Porto conhece, na sexta-feira, os adversários da fase de grupos da Liga Europa. Contudo, na cabeça de Sérgio Conceição, estará a receção ao Vitória de Guimarães, para a quarta jornada do campeonato:

Para Cândido Costa, trata-se de uma partida de alerta máximo: "O Vitória de Guimarães tem uma bela equipa, muito bem orientada e com bons jogadores. Num dia menos bom do Porto, pode fazer dilacerar a equipa azul e branca. Há um empolgamento que advém da exibição diante do Benfica, já foram vendidos cerca de 40 mil bilhetes para esta partida. O jogo será competitivo, o Vitória de Guimarães vai oferecer resistência e, se o FC Porto não estiver concentrado, pode sangrar."