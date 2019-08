Baratas "invadem" Parque das Nações. Insetos aparecem em resultado de fuga de desinfestação

Veja também:

As notícias de uma praga de baratas no Parque das Nações são manifestamente exageradas, garantiu fonte da junta de freguesia à Renascença.

A grande quantidade de insetos que se viram na via pública no início desta semana, especialmente na zona sul do Parque das Nações, tentavam escapar a uma intervenção da Câmara de Lisboa e já foram removidas.

“A junta de freguesia não tem competência para essas operações de desbaratização e tem-se limitado à limpeza da via pública. Já o fizemos na zona sul, junto ao edifício Ecrã”, explica a mesma fonte. Quando chegam à rua, as baratas já estarão contaminadas e terão uma esperança de vida curta, pelo que não devem representar perigo para a população.