Portuguesa interrompe entrevista em protesto contra o Brexit. “Não tenho voz”.

“Devem integrar-me neste processo. Não posso simplesmente ser enviada daqui para fora. Tomei conta dos vossos filhos, tratei dos vossos idosos. Agora expulsam-me com o quê?”, acrescenta, garantindo que o sistema de regularização do estatuto migratório “não está a funcionar”.

A portuguesa começa por se identificar como tal e por dizer que está no país há 20 anos, queixando-se da falta de poder de decisão de quem não é cidadão e da burocracia, que a mantém no escuro quanto ao seu futuro.

Durante um protesto contra a suspensão do Parlamento, em Londres, nesta quarta-feira, a mulher acaba por roubar as atenções do jornalista que se encontrava na capital britânica ,em direto, a entrevistar várias pessoas na rua.

Fora do âmbito da livre circulação de pessoas na União Europeia, o estatuto de residente permanente deixa de ser automático e passa a ter de ser pedido e autorizado pelo Governo britânico.

“Disseram-me que o meu número de Segurança Social não bate certo e que o processo vai ter de voltar ao início, mas 31 de outubro está a chegar. O que vou fazer? Quais são os meus direitos? Estou às escuras”, desabafa a cidadã portuguesa, a dar voz ao desespero de tantos outros emigrantes que, garante, também temem pelo seu futuro depois do Reino Unido abandonar a União Europeia.

Apesar da incerteza, faz questão de salientar que, desde que se juntou “à força de trabalho” no país, se sente “muito orgulhosa” do trabalho que desenvolveu e que acredita que a culpa do que se passa não é dos britânicos, mas do “parlamento não-eleito”. “Tenho muitos amigos ingleses que nunca me fariam isto. Por que é que este Parlamento nos fez isto?”, questiona.

Milhares de pessoas saíram à rua em Londres nesta quarta-feira contra a decisão de suspensão do Parlamento britânico, pedida por Boris Johnson, e aceite pela Rainha Isabel II.