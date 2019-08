Parlamento suspenso e o incerto Brexit. Tudo “normal”, diz comissário inglês

É o assunto que domina as conversas do Summer Cemp, uma semana de debates e conversas para jovens organizado pela representação da comissão europeia em Portugal: o Brexit. Seja nas sessões com os convidados, seja à mesa do jantar à beira do grande lago do Alqueva, a saída do Reino Unido da União Europeia é uma preocupação e uma dúvida acentuadas esta quarta-feira com o anúncio da suspensão do Parlamento inglês.

O anúncio coincidiu com a participação de Julian King, o inglês que é comissário europeu para a Segurança, neste Summer Cemp, que decorre até sexta-feira em Monsaraz.

Quando entrou para a comissão europeia, já depois do Brexit, Julian King tinha noção de que seria o ultimo comissário britânico. Foi substituir Jonathan Hill, que tinha a pasta dos serviços financeiros e se demitiu na sequência do referendo em que os britânicos escolheram sair da União Europeia. Com a mudança de comissários, os serviços financeiros passaram para Valdis Dumbrovskis, que já tinha a pasta do euro. E o novo nome indicado pelo Governo inglês ficou responsável pela segurança da União.

Julian King, encara, portanto, a condição de ser o último comissário inglês com normalidade. Com a mesma normalidade com que parece encarar a suspensão do Parlamento inglês.

“Não estou aqui como porta-voz do governo britânico, jurei servir os interesses europeus na comissão e é isso que tenho feito nos últimos anos”, começou por dizer em resposta aos jornalistas, depois da sessão com os participantes do Summer Cemp. Mas logo prosseguiu: “Como cidadãos britânico, é normal que uma sessão parlamentar termine e outra comece e também é normal que se debata muito à volta destes assuntos e acho que é isso que vai acontecer no Parlamento na próxima semana.”