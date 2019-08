"Os Caçadores de Mitos". Jessi Combs morre ao tentar bater recorde de velocidade

Jessi Combs, condutora de carros com motores a jato e apresentadora de televisão, morreu na terça-feira aos 36 anos, equanto tentava bater o recorde dos 823 km/h ao volante de um protótipo a jato, estabelecido por Kitty O'Neil em 1976.

Combs, conhecida como "a mulher mais rápida do mundo", apresentou o programa "Os Caçadores de Mitos", entre 2009 e 2010, e participou na série "All Girls Garage".

O acidente aconteceu no deserto de Alvord, no estado do Oregon, enquanto Jessi tentava quebrar o seu recorde pessoal de 637 km/h ao volante do seu "North American Eagle Supersonic Speed Challenger".



Na sua última publicação na rede social Instagram, há três dias, Combs agradeceu o "apoio" e a "lealdade" dos seus seguidores: