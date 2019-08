OMS alerta. Estão a aumentar os casos de sarampo no mundo

Em Portugal, a situação é menos preocupante . Nos primeiros seis meses deste ano, houve apenas 10 casos. No ano passado, foram registados 171. Além disso, o país mantém o estatuto de eliminação do sarampo desde 2015, apesar dos surtos pontuais.

Com base nos números de 2018, a doença já não é considerada como "eliminada" no Reino Unido, Grécia, República Checa e Albânia. Para a OMS, o estado de "eliminação" é a ausência de transmissão contínua por 12 meses numa área geográfica específica.

“O regresso da transmissão do sarampo é um problema preocupante: se não conseguirmos estabelecer e manter alta a cobertura de imunização em cada comunidade, crianças e adultos terão um sofrimento desnecessário e alguns estarão condenados a uma morte trágica”, alertou Günter Pfaff, presidente do Comité Regional para a Verificação da Eliminação do Sarampo e da Rubéola.

Já foram registados cerca de 364.808 casos de sarampo em todas as regiões da OMS. Nesta altura, os maiores surtos estão a ser registados em Angola, Camarões, Chade, Cazaquistão, Nigéria, Filipinas, Sudão do Sul, Sudão e Tailândia.

Não existe cura para o sarampo, mas a doença pode ser evitada com duas doses de uma vacina, segundo a OMS, que estima que mais de 20 milhões de mortes são evitadas em todo o mundo entre 2000 e 2016 graças a à vacinação.



Elevadas taxas desta doença prevenível mas altamente contagiosa - que pode causar cegueira, surdez, danos cerebrais ou até a morte a crianças - têm sido registadas em todas as regiões do mundo, garante a agência da ONU em comunicado, apelando a mais vacinação.



O vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com as gotículas infeciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra. Os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea.

Os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois de a pessoa ser infetada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea (progride da cabeça para o tronco e para as extremidades inferiores), tosse, conjuntivite e corrimento nasal.