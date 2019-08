Listeriose. Empresa Magrudis acusada de não retirar todos os produtos do mercado

A Câmara de Sevilha anunciou que vai avançar com uma denúncia junto do Ministério Público contra a empresa Magrudis, produtora da carne na origem do surto de listeriose que já matou duas pessoas e mantém outras 77 hospitalizadas.

A denúncia surge da “ocultação de dados e falta de colaboração no processo de investigação resultante do alerta de saúde decretado e coordenado pela Junta da Andaluzia”, cita o jornal "El Mundo".

A decisão surge depois de a equipa de investigação ter detetado na fábrica “notas de devolução de produtos, cuja devolução tinha sido ocultada por parte da empresa à administração e que, por essa razão, não foram incluídos no alerta sanitário”.

Na sequência desta informação, a Junta de Andaluzia decidiu estender o alerta sanitário de listeriose a “todos” os produtos da empresa Magrudis, sob a premissa de que, “pelo menos, dois produtos não apareceram nas listas fornecidas” pela autarquia.

Em concreto, a Câmara de Sevilha avança que os produtos não listados foram “devoluções de chouriço, chouriço picante e morcela”.

De acordo com a autarquia, a empresa negou a presença desses produtos no mercado, durante a investigação.

“De qualquer forma, toda a atividade e distribuição da empresa, incluindo esses itens, apesar de não constarem em nenhuma lista, foram retirados do mercado”, defende a Câmara, acrescentando que “a sua existência só foi detetada depois da sua devolução por parte das distribuidoras”.

Os inspetores vão recolher amostras dos referidos produtos para análise, como foi feito com os restantes artigos distribuídos pela marca.

A empresa onde foi produzida a carne que originou este surto é a Magrudis, localizada em Sevilha, e já veio assegurar que tinha um protocolo diário de limpeza e higiene.