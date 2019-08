A cronologia de um Brexit anunciado

Depois de terminar novas negociações sobre o relacionamento do Reino Unido com a União Europeia, David Cameron anuncia que o referendo prometido será feito a 23 de junho de 2016 .

Dando um salto rápido no tempo, os conservadores ganham as eleições e Ed Miliband deixa a liderança do Partido Trabalhista.

Faz-se o referendo e 52% dos votantes revela-se a favor da saída do Reino Unido. David Cameron apresenta a sua demissão do cargo de primeiro-ministro .

2 de outubro de 2016: Theresa May anuncia a data do Brexit

Theresa May torna-se a nova primeira-ministra do Reino Unido e promete liderar um governo de "uma nação" que funciona para todos, não apenas para os "poucos privilegiados".

Os deputados conservadores, descontentes com o desempenho da primeira-ministra, lançam uma moção de censura a Theresa May, como líder do partido. May ganha por 200 a 117.

Theresa May concorda com o texto do acordo de saída, mas o documento não é bem-recebido no Reino Unido.

Um dia depois da demissão do secretário da Brexit, David Davis, o ministro das Relações Exteriores Boris Johnson também abandona o cargo. As duas saídas estão relacionadas com o o "plano Cheqeurs" de Theresa May para deixar a UE.

A primeira-ministra Theresa May convoca inesperadamente uma eleição geral para junho. As sondagens preveem uma vitoria fácil do Partido Conservador.

21 de maio de 2019: Nova derrota de May no Parlamento

A falta de acordo entre os parlamentares de Westminster e as intrigas internas do partido conservador impossibilitam uma aprovação do acordo de saída . May pede mais tempo aos membros da União Europeia. A primeira-ministra britânica viaja para Berlim e Paris para convencer Merkel e Macron. No fim dos encontros, a União Europeia adia pela segunda vez, o Brexit. Desta vez até 31 de outubro deste ano.

A primeira-ministra volta de uma reunião em Estrasburgo com a notícia de que foram feitas algumas "mudanças legais" na proposta para o Brexit. A alteração mais significativa centra-se na fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda .

Depois de uma reunião de topo de dois dias no Egito, Theresa May disse que sentiu uma "determinação real" dos líderes da UE em encontrar uma "maneira suave e ordeira [de sair] com um acordo".

24-25 de fevereiro de 2019: Theresa May fala com os líderes da UE na cimeira de Sharm-el Sheikh

Theresa May enfrenta nova moção de censura, desta vez no Parlamento, já depois de os deputados terem rejeitado o acordo para o Brexit alcançado pela primeira-ministra. May vence novamente - desta vez entre 325 e 306.

16 de janeiro de 2019: Primeiro chumbo do acordo, mas Theresa May vence outra moção de censura

7 junho de 2019: Theresa May deixa liderança do Partido Conservador

Theresa May renuncia ao cargo de líder do Partido Conservador, admitindo ter falhado no processo de negociação do Brexit com o Parlamento britânico e com Bruxelas, abrindo caminho a eleições no seu partido.

24 julho de junho: Boris Johnson é o novo primeiro-ministro

Boris Johnson toma posse como primeiro-ministro, após ter vencido as eleições internas no Partido Conservador, e deixa claro que o Reino Unido sairá da União Europeia em 31 de outubro, com ou sem acordo.

27 agosto de 2019: Oposição procura forma de travar um "no-deal"

Líderes de partidos de oposição a Boris Johnson reúnem para discutir formas de travar o cenário de Boris Johnson propor uma saída da União Europeia sem acordo.

3 setembro de 2019: Deputados britânicos regressam ao parlamento

Os membros da Câmara dos Comuns do Reino Unido regressam do intervalo de férias parlamentares de verão.

10 setembro de 2019: Parlamento é suspenso

Início da suspensão do Parlamento, pedido por Boris Johnson e aceite pela Rainha.

14 outubro de 2019: Fim da suspensão do Parlamento

Discurso da Rainha ao Parlamento britânico, com o fim da suspensão dos trabalhos da Câmara.

15 outubro de 2019: UE discute o Brexit

Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países membros da União Europeia reúnem-se no Luxemburgo, para discutir o Brexit.

17 e 18 outubro de 2019: Reunião do primeiro-ministro britânico com os seus congéneres europeus

Líderes de Governo dos países da União Europeia reúnem com Boris Johnson, para tratar dos termos da saída do Reino Unido.

21 a 24 outubro de 2019: Deputados britânicos deixam Parlamento Europeu

Parlamento Europeu reúne em Estrasburgo, pela última vez antes do Brexit, assinalando a saída dos representantes do Reino Unido.

31 outubro: Reino Unido deixa (com ou sem acordo) a UE

Brexit entra em vigor. O Reino Unido deixa de pertencer à União Europeia.