Frederico Silva e Gonçalo Oliveira nos quartos de final em Baotou

Os tenistas portugueses Gonçalo Oliveira e Frederico Silva apuraram-se, esta quinta-feira, para os quartos de final do Challenger de Baotou, na China.

Gonçalo Oliveira, que é o quarto português melhor posicionado no "ranking" ATP, em que ocupa a 265.ª posição, não cedeu na defesa do estatuto de sétimo cabeça de série. O portuense derrotou o australiano Aleksandar Vukic, número 258 do mundo, em três sets, pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-0. O encontro durou 1h40.

Frederico Silva, que é número cinco português e número 282 da hierarquia mundial, arrasou o quinto cabeça de série de torneio, o espanhol Roberto Ortega-Olmedo, 242.º ATP, com duplo 6-1, em 57 minutos.

Nos quartos de final, Gonçalo Oliveira vai defrontar o principal favorito do torneio, o australiano James Duckworth, número 131 do mundo e antigo "top-85". Já Frederico Silva aguarda pelo vencedor do duelo entre o sérvio Pedja Krstin, 210.º do mundo e terceiro cabeça de série, e o chinês Runhao Hua, 810.º ATP.