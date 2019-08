Djokovic, Barty e Serena na terceira ronda do US Open

Novak Djokovic, Ashleigh Barty e Serena Williams avançaram, esta quinta-feira, para a terceira ronda do US Open, último torneio do Grand Slam da época de ténis.

O sérvio, número um entre os homens, derrotou o argentino Juan Ignacio Londero, número 56 do "ranking" ATP, em três sets, pelos parciais de 6-4, 7-6(3) e 6-1, num encontro que durou 2h15.

Barty, que é a atual rainha do ténis feminino, bateu a norte-americana Lauren Davis, número 73 do "ranking" WTA, em dois parciais, por 6-2 e 7-6(2). A partida terminou ao fim de 2h03.

Serena Williams não ocupa o trono, mas sentou-se nele por vários anos e procura, no seu país natal e no torneio em que venceu o primeiro título do Grand Slam, igualar o recorde de Margaret Court, com 24 Majors.

A atual número oito da hierarquia deu mais um passo nesse sentido, esta quinta-feira, ao derrotar a compatriota Catherine McNally, número 121 do mundo, em três sets, pelos parciais de 5-7, 6-3 e 6-1, em 1h54.