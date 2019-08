Bárbara Timo na final dos Mundiais de judo

Bárbara Timo está na final da competição de -70 kg dos Mundiais de judo, que decorrem em Tóquio, no Japão.

A judoca portuguesa, de 28 anos, só precisou de 54 segundos para derrotar a francesa Margaux Pinot, campeã da Europa, por ippon.

Bárbara Timo vai, agora, disputar o título de campeã do mundo com a francesa Marie Even Gahie, atual vice-campeã.

Os Mundiais de judo decorrem até domingo, na capital japonesa.