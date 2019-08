Entrevista a Catarina Martins. Bloco "quer contas certas", mexer no IRS e impõe condições para nova “Geringonça”

Veja também:

O Bloco de Esquerda (BE) “quer contas certas”, defende Catarina Martins numa entrevista à TVI em que estabelece as condições para uma nova “Geringonça” com o Partido Socialista.



Catarina Martins começa por afirmar que "o Governo que tivermos vai depender do resultado eleitoral" e da força que os resultados derem ao seu partido.

Questionada se prefere um acordo escrito numa eventual reedição da “Geringonça”, a coordenadora do BE defende que “a clareza e a transparência é sempre amiga da democracia” e que o Bloco “fez bem em fazê-lo há quatro anos”.

"Os partidos não têm de ser iguais ou ter as mesmas ideias para perceber-se onde há maiorias, quais são as medidas que têm uma maioria e para isso é importante a clareza e a transparência para todo o país perceber."

Sobre as medidas sem as quais não está disposta a fazer um eventual acordo escrito com o PS, Catarina Martins definiu as suas metas e objetivos.

"Um Governo que seja capaz de uma legislação laboral que acabe com o abuso do trabalho temporário , que garante salários dignos, que respeite quem trabalhou toda uma vida e garante o acesso a pensão digna, um governo que seja capaz de ter um SNS eficaz de fazer o investimento que tem faltado ao país é um governo seguramente também do Bloco de Esquerda", elencou.

Catarina Martins defende a necessidade de investimento nos serviços públicos, mas sublinha que "o Bloco quer contas certas e não acha bem um país ter um défice que não justifica".

"O problema é como é que nós fazemos a consolidação orçamental. Achamos que uma consolidação orçamental sustentada é aquela que se faz com crescimento económico, porque senão podemos ter um défice muito baixo, mas depois o comboio não funciona, o hospital não responde e, se calhar, o défice real é bem maior do que aquele que está mascarado nas contas, porque está lá o problema para ser resolvido", sublinha.

A líder bloquista considera fundamental o país realizar "investimentos essenciais para que, com o crescimento da economia, se faça uma consolidação estruturada, sustenta das contas públicas e é isso que propomos para a próxima legislatura".

Questionada sobre como vai compensar o aumento da despesa no Orçamento do Estado, Catarina Martins propõe um "aumento ligeiro da derrama" sobre as grandes empresas, o adicional ao IMI para "grandes fortunas", o equivalente a património superior a 1 milhão de euros, e taxar as grandes empresas tecnológicas como a Google ou o Facebook, porque até "a mercearia do bairro paga mais impostos" do que essas multinacionais norte-americanas.

Catarina Martins também anunciou que pretende retomar os escalões de IRS que existiam "antes do grande aumento de impostos de Vítor Gaspar" e que os rendimentos sejam englobados, para que quem ganha mais pague mais impostos.