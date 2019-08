​CDS propõe despedimento de trabalhadores que não cumpram serviços mínimos

O CDS quer rever a lei da greve e sugere o despedimento dos trabalhadores que não cumpram serviços mínimos. A medida faz parte do programa eleitoral ao partido (leia em PDF), que tem vindo a ser divulgado nos últimos meses e é esta quinta-feira apresentado pela líder do CDS, Assunção Cristas.



“Em Espanha, quando um trabalhador não cumpre os serviços mínimos, tem como penalização o despedimento. Em Portugal, o mesmo trabalhador tem uma falta injustificada. O Código do Trabalho não prevê qualquer penalização para o sindicato que, propositada e reiteradamente, não cumprir os serviços mínimos. O mesmo Código do Trabalho pune com prisão o empregador que não respeite as disposições legais da greve. Portugal não pode ficar refém de interesses corporativos que causem um dano geral muito maior que o interesse particular que prosseguem. A lei da greve tem, – e tem sempre de ter – limites: o limite do respeito pelas liberdades individuais e pela defesa do interesse comum”, lê-se no programa que apresenta como prioridades a redução de impostos e a facilitação da vida familiar.

“Libertar as famílias e as empresas da maior carga fiscal de sempre” é, aliás, o mote do primeiro capítulo do programa. E aí, o CDS promete uma redução da carga fiscal das famílias em 15 por cento, assim como a reposição do quociente familiar, que foi introduzido pelo Governo PSD-CDS e revogado pelo atual executivo. Também o IMI deve ter uma redução progressiva em função do número de filhos

Ainda me matéria de IRS, o CDS defende que o trabalho extraordinário não esteja sujeito a imposto, assim como os rendimentos dos trabalhadores-estudantes.

Já no que diz respeito ao IRC, o objetivo é reduzir de forma faseada até chegar a uma taxa de 12.5 por cento em 2026, em linha com a Irlanda.

Ainda em termos fiscais, o CDS promete a eliminação da sobretaxa sobre os combustíveis, a aplicação do IMI aos partidos e um estatuto fiscal para o interior

Mudanças no trabalho e nas escolas para promover a família

O segundo capítulo do programa centrista intitula-se “condições para construir um projeto de vida em família” e parte do objetivo de recuperar os níveis de natalidade em dez anos. Essas condições passam por mudanças na organização laboral e escolar.

“A nossa continuidade enquanto comunidade histórica, o equilíbrio social da nossa sociedade, a vitalidade da nossa economia e a solidez financeira do nosso Estado e do nosso modelo social dependem da inversão de uma constante tendência de baixa natalidade. O Estado deve focar as suas políticas na promoção de um ambiente que permita às pessoas escolher com liberdade ter mais filhos, se esse for o seu desejo, partindo desde logo do pressuposto de que é o Estado, com a sua ação, que desincentiva as famílias, que lhes levanta obstáculos. Acreditamos que é possível inverter a tendência de queda da natalidade e, num horizonte temporal de 10 anos”, lê-se no programa.

Entre as propostas, está o alargamento da licença parental até atingir um ano em 2023, universalizar o ensino pré-escolar com recurso a privados, consagrar de forma efetiva o direito ao desligamento do trabalhador, criar um novo regime de faltas para os trabalhadores que cuidam dos pais, garantir que o estatuto do cuidador sai do papel e tem efeitos concretos.

O CDS entende que muitas famílias não beneficiam de apoios por simples desconhecimento e propõe, por isso, a criação de um Portal da Família. E inclui também neste capítulo dos apoios à família a diminuição do IRS sobre as rendas e disponibilização de património do Estado para arrendamento.