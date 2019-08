Sá Pinto "muito orgulho" pela qualificação para a fase de grupos

Ricardo Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga, diz estar "extremamente orgulhoso" pela vitória em casa do Spartak de Moscovo, que permite a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa.

"Estou muito orgulhoso do trabalho que conseguimos, pelos jogadores, pelo clube e adeptos. Eliminámos duas grandes equipas. Foi excelente, não posso apontar nada. Soubemos ser inteligentes hoje, contra um adversário fortíssimo", disse.

O técnico arsenalista analisa a partida, e elogia a inteligência da sua equipa nos momentos iniciais: "Soubemos sofrer com uma entrada impetuosa do Spartak, nos primeiros 15 ou 20 minutos. O resultado da primeira parte deu-nos conforto para a segunda. Aproveitamos espaços, sempre a jogar com o resultado".

Sá Pinto não esconde o momento especial para o clube: "Já fui cumprimentar os jogadores, dei-lhes os parabéns. Já nos rimos, já nos abraçámos. Hoje é um dia especial, marcante para o clube e para alguns jogadores. Agora entramos numa fase muito exigente".

Fase de grupos sem objetivo definido e Benfica na mente

Ainda sem grupo definido, Sá Pinto ainda não pensa em qualificar-se para os 16 avos de final da prova.

"Ainda não penei nisso. O objetivo de época era entrar na fase de grupos. Tudo o que conseguirmos será para saborear. Mas claro que somos ambiciosos e não damos nada a nenhum adversário", adiciona.

No domingo, o Braga recebe o Benfica, com pouco tempo de preparação. Sá Pinto admite que a vitória na Rússia alimenta a equipa, mas não esconde a dificuldade do jogo

"Animicamente foi ótimo. Estamos confiantes, felizes, alegres. Esperemos continuar nesta forma. Temos dois dias para preparar o Benfica, vamos tentar apresentar a melhor equipa, mas será um jogo muito difícil", adicionou.