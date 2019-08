Ivo Vieira. “Momento feliz dos vitorianos"

O treinador do V. Guimarães mostrou-se muito orgulhoso dos seus jogadores depois do “triunfo justo” e do “comportamento fabuloso” contra o Steaua Bucareste.

O Vitória ganhou 1-0, com golo de Tapsoba, mas Ivo Vieira lembra que “podíamos ter feito mais 3 ou 4 golos, tivemos ocasiões flagrantes”.

Em declarações à Sporttv, o técnico lembra que “não podemos ser todos os dias felizes, mas lutamos sempre” e “era mais que merecido a equipa fazer mais golos em jogo jogado”.

Os romenos assustaram na última jogada do encontro, Ivo Vieira considera que “sofrer um golo [nessa altura] não seria merecido”.

Agora com apuramento para a Liga Europa conseguido, o treinador dos conquistadores lembra que “vêm aí jogos muito difíceis” no campeonato.

“O primeiro objetivo da época “era entrar na fase de grupos da Taça da Liga,

depois o grande objetivo era entrar na fase de grupos da Liga Europa, mas agora há o híper-objetivo que é o campeonato”, acrescenta.

“Temos que ser ambiciosos”, acrescenta Ivo Vieira que confirma que o clube ainda está atento ao mercado. E pede opções ofensivas, nomeadamente mais um extremo. “Vamos tentar ‘acrescentar’ qualidade”, refere.

