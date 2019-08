FPF felicita Braga e Guimarães

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol elogia os triunfos de Sp. Braga e V. Guimarães na Liga Europa numa nota de parabéns.

“Gostaria de felicitar o Sp. Braga e o Vitória SC pelas duas vitórias conseguidas frente ao Spartak de Moscovo e ao Steaua de Bucareste que garantiram a qualificação brilhante dos dois emblemas para a fase de grupos da Liga Europa”, escreve Fernando Gomes.

O líder federativo acrescenta que “numa altura em que todos sabemos que a sustentabilidade dos clubes portugueses está muito dependente das participações na Liga dos Campeões e da Liga Europa, a presença de cinco clubes portugueses nas competições europeias será porventura decisivo para Portugal garantir pontos importantíssimos e uma posição que reflita o valor dos nossos clubes no ranking da UEFA e no contexto europeu do futebol”.

Fernando Gomes agradece ainda “o vosso esforço e forma briosa como representaram os vossos clubes e o país, expresso ainda os meus votos de ainda maior sucesso nesta nova fase das competições europeias.”

Sp. Braga, V. Guimarães, FC Porto e Sporting carimbaram passaporte para a fase de grupos da Liga Europa.