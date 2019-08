Cimeira por Bruno Fernandes nos jornais

A possível saída de Bruno Fernandes do Sporting é o principal tema das capas dos jornais desportivos desta quinta-feira.

"Bruno discutido no Mónaco", titula o "Record". Jorge Mendes vai manter reuniões com clubes da Liga dos Campeões. Há várias soluções em hipótese. "Tudo ou nada por Bruno Fernandes", anuncia "A Bola". Frederico Varandas, Hugo Viana e Salgado Zanha em reunições no Mónaco, para fechar transferência do capitão.

Quanto ao FC Porto, "Marchesín queria ser como Batistuta", segundo "O Jogo", que conta "a história do guarda-redes que até aos 13 anos foi ponta-de-lança". Sobre o mercado, há "colossos italianos em cima de Baró" e Aboubakar tem futuro em aberto. Sérgio Conceição chama Fábio Vieira, dos sub-19. Jovem adepto portista atacado no centro comercial Colombo, aquando do clássico, continua hospitalizado.

Relativamente ao Benfica, o "Record" garante que está "tudo certo com Vlachodimos" para a renovação do contrato. André Almeida está recuperado e aponta ao onze em Braga, na quarta jornada do campeonato.

De volta ao Sporting, André Pinto está a caminho da Arábia Saudita. A verba encaixada com a eventual venda de Bruno Fernandes será canalizada para a aquisição de um ponta-de-lança, um extremo e Robertone.