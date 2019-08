Ricardo Quaresma é reforço do Kasimpasa, da Turquia, por uma temporada, com uma segunda de opção.

O internacional português, de 35 anos, ruma ao 15.º classificado do campeonato turco, depois da dispensa do Besiktas. Esta mudança permite-lhe manter-se em Istambul.



Quem confirma o acordo é o vice-presidente do Kasimpasa, Hasan Hilmi Oksuz, em declarações à imprensa turca.

"Já chegámos a acordo com o Quaresma. Ele vai rescindir contrato com o Besiktas e vai assinar. O clube anunciará assim que estiver tudo alinhavado", revelou o dirigente do clube turco.