Messi supera Ronaldo e vence prémio de melhor avançado do ano

A UEFA entregou, esta quinta-feira, os prémios de melhor guarda-redes, defesa, médio e avançado da temporada 2018/19. Lionel Messi superou Cristiano Ronaldo e venceu o prémio de melhor avançado do ano.

Alisson Becker, do Liverpool, venceu o prémio relativo aos guarda-redes, superando Hugo Lloris e Marc-André ter Stegen.

O prémio de melhor defesa do ano foi entregue, sem surpresa, a Virgil Van Dijk, do Liverpool, que está também nos três finalistas para o prémio de melhor jogador do ano. O central holandês superou o colega de equipa Trent Alexander-Arnold, e o compatriota Matthijs de Ligt.

Frenkie de Jong, nova estrela do Barcelona, foi eleito o melhor médio da temporada. O holandês foi uma das figuras do Ajax na última temporada, que chegou até às meias-finais. Superou Christian Eriksen, do Tottenham, e Jordan Henderson, do Liverpool.

Lionel Messi foi eleito melhor avançado da temporada, superando Cristiano Ronaldo e Sadio Mané.