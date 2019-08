Keylor Navas muito perto de trocar Real Madrid por PSG

Keylor Navas está muito próximo de deixar o Real Madrid e rumar ao Paris Saint-Germain, de acordo com o jornal espanhol "Marca".

O guarda-redes costa-riquenho, que não se contenta com o estatuto de suplente no Real Madrid, quer deixar o gigante espanhol. O PSG, falhou as negociações com o AC Milan por Donnaruma, procura um guarda-redes topo. As necessidades uniram-se e estão prestes a dar casamento.

Segundo a referida fonte, a transferência de Keylor para o PSG será feita por uma verba a rondar os 15 milhões de euros e incluirá o empréstimo de Alphonse Aréola até ao final da época. Os madrilenos precisam de um guarda-redes suplente e o francês, de 26 anos, é a solução ideal.

Em França, Keylor Navas encontrará um salário de mais de seis milhões de euros líquidos, mais do que aufere no Real Madrid, assim como a promessa da titularidade. O guarda-redes chegou a ser associado a FC Porto e Benfica, que procuravam titulares para as respetivas balizas, mas encontra agora destino numa das principais cinco ligas europeias.

O internacional pela Costa Rica chegou ao Santiago Bernabéu em 2014 e, em cinco temporadas, disputou 162 jogos (foi titular indiscutível nas segunda, terceira e quarta épocas) e conquistou, entre outros títulos, três Ligas dos Campeões.