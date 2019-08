Flamengo de Jorge Jesus está nas meias-finais da Libertadores

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, está nas meias-finais da Taça Libertadores, depois de ter empatado, na madrugada desta quinta-feira, no terreno do Internacional de Portalegre.

O Mengão tinha ganho, na primeira mão dos quartos de final, em casa, por 2-0. No entanto, viu-se em sarilhos quando, aos 62 minutos, Rodrigo Lindoso adiantou o Internacional. O segundo golo do Inter empataria a eliminatória.

Porém, Gabriel Barbosa, ou "Gabigol" - sempre ele -, apareceu ao minuto 85 para empatar a partida, 1-1, e selar o apuramento do Flamengo para as meias-finais da Libertadores, 35 anos depois.

Jorge Jesus ainda chegou a ajoelhar-se, como fizera no golo de Kelvin que decidiu um título para o FC Porto, em Portugal, quando Gabigol falhou um golo isolado ao minuto 43. Contudo, desta feita, a história acabou bem para o técnico português.

O Flamengo vai discutir um lugar na final da Taça Libertadores com o Grémio, outra equipa de Portalegre. A primeira mão será em terreno rival, a 2 de outubro, enquanto a segunda está marcada para o Maracanã, a 23 do mesmo mês. Quem ganhar defrontará os argentinos do Boca Juniors ou o vencedor do duelo entre os chilenos do Cerro Porteño e os argentinos do River Plate, atuais detentores do troféu.