Valtteri Bottas continua na Mercedes em 2020

A Mercedes anunciou, esta quinta-feira, que continuará a contar com Valtteri Bottas na equipa de Fórmula 1 em 2020.

Após os rumores e associações de outros pilotos à equipa alemã, a Mercedes revelou que exerceu a opção de extensão do contrato do piloto finlandês, de 30 anos, para a próxima temporada.

A Mercedes mantém, assim, intacta a dupla Lewis Hamilton, vigente campeão e atual líder do Mundial de pilotos, e Valtteri Bottas, que está no segundo lugar, com 188 pontos, que já valeu dois campeonatos.