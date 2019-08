Ocon substitui Hulkenberg na Renault em 2020

A Renault anunciou que Esteban Ocon fará dupla com Daniel Ricciardo a partir da temporada 2020. O piloto francês vai substituir Hulkenberg, que deixa a equipa francesa após três épocas, e está à procura de assento para a próxima temporada.

O piloto de 22 anos deixou a Racing Point no final da temporada 2018, depois da equipa ter assinado com Lance Stroll. Esta época, foi o piloto de reserva da Mercedes, que confirmou que Valtteri Bottas vai continuar na equipa na próxima época, libertando o francês para negociar com outras equipas.

Ocon fará a sua terceira temporada completa na Fórmula 1. Em 2016, fez a última metade da temporada, na Manor Racing. Em 2017 e 2018 representou a Force India/Racing Point, onde somou um acumulado de 136 pontos. Em 2017, terminou a temporada na 8ª posição.

Hulkenberg está atualmente à procura de assento para a próxima época. O experiente piloto alemão de 32 anos está na F1 desde 2010, tendo alcançado a sua melhor classificação na última temporada, com o sétimo lugar, atrás apenas dos pilotos da Mercedes, Ferrari e Red Bull. Esta época, levava apenas 17 somados, na 14ª posição, numa época muito negativa para a Renault, que aspirava aproximar-se das três equipas que lideram, mas ocupa a sexta posição, atrás da Toro Rosso e McLaren, equipa que roda o mesmo motor Renault.

Em declarações reproduzidas no site oficial da equipa, Ocon mostrou-se entusiasmado por reforçar as ambições da equipa francesa. "Estou orgulhoso por estar aqui. Estou contente que uma equipa com grandes ambições tenha confiado em mim. Estou ansioso por mostrar o que posso dar à equipa".

Já o diretor da equipa, Cyril Abiteboul, explicou a troca: "Estamos contentes por trabalhar com o Ocon nas próximas duas épocas. Já mostrou a sua capacidade de fazer pontos, e a experiência que ganhou como piloto reserva nos campeões mundiais será um recurso útil para a nossa equipa. Queremos agradecer o Hulkenberg pelo seu envolvimento nas últimas três temporadas. Quando chegou, eramos a nova melhor equipa, ficámos em quarto no ano passado e ele foi sétimo classificado".