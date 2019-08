Miguel Oliveira poupado aos testes para recuperar de lesão no ombro

Miguel Oliveira não vai participar nos testes que as equipas de MotoGP estão a realizar em Misano, Itália, devido à queda que sofreu no GP Grã-Bretanha, no fim-de-semana passado.

O piloto português foi abalroado por Johann Zarco durante a última corrida e tem uma "lesão num tendão do ombro direito, que lhe causa dores e perda de capacidades nas travagens."

A equipa, a KTM Tech3, revela que Miguel Oliveira fez apenas duas voltas e será poupado no resto dos testes para estar a 100% em San Marino, a 15 de setembro.