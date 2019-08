Gasly "chocado" com a saída da Red Bull

Pierre Gasly admite que não estava a par que iria ser substituído na Red Bull. Em declarações em Spa, onde fará o seu regresso à Toro Rosso, o francês explicou que apenas soube no dia da decisão da antiga equipa.

"Eram 8h42 da manhã quando me ligaram, claro que foi um choque, porque não foi o que me tinham dito em Budapeste. Se entendo a decisão ou não, não interessa, porque não vai mudar nada. Não pensei muito tempo sobre a situação. Tenho de estar focado nas minhas prestações nestas nove corridas com a Toro Rosso", começa por dizer.

Gasly ocupa a sexta posição da classificação geral, com 63 pontos, mas não conseguiu replicar as prestações do colega de equipa Max Verstappen, que soma 181 pontos e já venceu duas corridas. Alexander Albon, "rookie" da Toro Rosso, terá a sua oportunidade na Red Bull.