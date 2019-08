Titulares dos três grandes na convocatória dos sub-21

Romário Baró, do FC Porto, Nuno Tavares e Florentino, do Benfica, e Thierry Correia, do Sporting, que foram titulares pelas respetivas equipas na última jornada do campeonato, integram a mais recente convocatória da seleção nacional de sub-21, divulgada esta quinta-feira.

Os quatro jogadores foram chamados por Rui Jorge para os jogos com Gibraltar e Bielorrússia, de qualificação para o Euro 2021, da categoria. No total, foram 17 as novidades.

"Estamos numa mudança de ciclo, em que poucos jogadores se mantêm e os que chegam devem procurar mostra a sua qualidade para ascender a patamares superiores. Vamos tentar o apuramento para a fase final do Europeu, sabemos da dificuldade, mas queremos mostrar a qualidade dos nossos jogadores para os valorizar e continuar a deixar uma boa imagem, como tem acontecidos nos últimos anos", afirmou o selecionador, em conferência de imprensa.

Também foram convocados, além de Romário Baró, vários jogadores campeões nacionais e europeus de sub-19 pelo FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós e Tomás Esteves.

Não falharam à chamada os habituais Rúben Vinagre, Domingos Quina, Miguel Luís, Trincão, Jota ou Rafael Leão. Há, ainda, cinco jogadores provenientes dos campeonatos ingleses.

Lista dos 23 convocados

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Reading) e Luís Maximiano (Sporting);

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Mouscron), Nuno Tavares (Benfica), Pedro Pereira (Bristol), Rúben Vinagre (Wolverhampton), Thierry Correia (Sporting), Tiago Djaló (Lille) e Tomás Esteves (FC Porto);

Médios: Daniel Bragança (Estoril Praia), Domingos Quina (Watford), Filipe Soares (Moreirense), Florentino (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Nuno Santos (Benfica) e Romário Baró (FC Porto).

Avançados: Dany Mota (Juventus), Trincão (Braga), Jota (Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton) e Rafael Leão (AC Milan).