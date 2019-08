Fernando Santos ficou entusiasmado com Podence e agora quer vê-lo ao vivo

Fernando Santos chamou Daniel Podence à seleção porque ficou impressionado com o que viu nos jogos do Olympiacos e, agora, quer ver o extremo ao vivo.

Na conferência de imprensa, esta quinta-feira, de divulgação da lista de eleitos para os jogos com Sérvia e Lituânia, de qualificação para o Euro 2020, o selecionador nacional revelou que já ouvia falar bem de Podence há dois anos, da boca do selecionador dos sub-21, Rui Jorge.

"Ele passou por uma fase [no Sporting] em que não tinha esta regularidade. Entretanto, comecei a observar o Olympiacos e ele saltou-me à vista. E quando um jogador me salta à vista, quero vê-lo. Tem um grande potencial e características muitas coisas interessantes. Mostrou muita qualidade para cá estar e quero vê-lo ao vivo", explicou o selecionador.

Carriço e Renato sempre nas contas do Engenheiro



Podence é apenas uma das três novidades nos eleitos de Fernando Santos para a dupla jornada de apuramento para o Euro 2020. As outras duas são Daniel Carriço, do Sevilha, e Renato Sanches, do Lille.

Quanto ao central, o selecionador assumiu que já esteve para chamá-lo para a Liga das Nações, mas a restrição de números não permitiu. Após muita observação, Carriço regressa à seleção, quatro anos depois:



"Ele tem sido observado, a primeira internacionalização que fez foi contar Itália, há muitos anos que não ganhávamos. Temos seguido com regularidade, é experiente, tem-se afirmado no Sevilha e observámos os últimos jogos, vimos como estava. É o resultado da análise que fazemos. Temos que tomar decisões, vemos os jogadores com regularidade."



Relativamente a Renato, Fernando Santos admitiu que ficou agradado com a mudança de clube do médio, do Bayern para o Lille, e o "desejo enorme de voltar" à seleção:

"É sinal de que gosta de estar aqui. Todos querem estar num clube onde possam jogar para vir à seleção. O Renato faz parte deste lote. Fico cheio de dores de cabeça, mas ainda bem, são mais opções."

De qualquer forma, o selecionador sublinhou que "o principal critério de escolha é a qualidade" e que, em vez de 25, podia até ter chamado 40.

"Há jogadores que têm uma determinada caraterística de jogo que interessa. Não vou levar seis ou sete com as mesmas caraterísticas. Acontece que jogadores que até poderiam estar nesse lote mas as caraterísticas casam com outras que já cá estão", salientou.



Seis jogos decisivos, a começar por Sérvia e Lituânia



Portugal está em posição desfavorável no grupo B de qualificação para o Europeu: quarto lugar, com somente dois pontos em dois jogos. Está a oito pontos do primeiro classificado, a Ucrânia, que já fez quatro jogos. Em segundo, está o Luxemburgo, com quatro pontos em quatro partidas, e em terceiro a Sérvia, com quatro em três.

As deslocações à Sérvia e à Lituânia afiguram-se, por isso, e "sem dúvida", como decisivas. Fernando Santos não o esconde:

"Quero o apuramento direto, em primeiro lugar. Temos muito respeito pelos adversários, mas queremos ganhar estes seis jogos. Mas como diz Cristiano Ronaldo, não basta querer e ter talento, não basta falar: temos de chegar ao campo e mostrar.

A Sérvia é uma seleção com jogadores talentosos e para a qual o jogo com Portugal "é muito decisivo", uma vez que joga em casa depois de dois empates. "A Lituânia é um adversário diferente, joga num sintético e os adversários têm muitas dificuldades. São dois jogos com graus de dificuldade elevados"., sustentou o selecionador.

A seleção nacional visita a Sérvia a 7 de setembro, sábado, às 19h45, no Estádio Rajko Mitic. Três dias depois, terça-feira, desloca-se à Lituânia, para defrontar a seleção local, à mesma hora, no Estádio LFF. Os dois jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.