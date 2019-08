Fernando Santos divulga convocados para visitas à Sérvia e Lituânia

Fernando Santos divulga, esta quinta-feira, a partir das 12h30, a lista de convocados para os jogos com Sérvia e Lituânia, de apuramento para o Euro 2020.

O selecionador português deverá fazer algumas mudanças relativamente à convocatória para a "final four" da Liga das Nações. Um dos principais candidatos a ficar fora dos eleitos é Dyego Sousa, que este verão trocou o Sporting de Braga pelo Shenzhen, do campeonato chinês.

Portugal está em posição desfavorável no grupo B de qualificação para o Europeu: quarto lugar, com dois pontos em dois jogos, a oito do primeiro classificado, a Ucrânia, que já fez quatro jogos. Em segundo, está o Luxemburgo, com quatro pontos em quatro partidas, e em terceiro a Sérvia, com quatro em três.

A seleção nacional visita a Sérvia a 7 de setembro, sábado, às 19h45, no Estádio Rajko Mitic. Três dias depois, terça-feira, desloca-se à Lituânia, para defrontar a seleção local, à mesma hora, no Estádio LFF. Os dois jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.