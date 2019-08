Fernando Santos cita Sérgio Conceição para travar euforia em torno de João Félix

Fernando Santos citou, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, para pôr um travão na euforia em torno de João Félix, que tem brilhado no Atlético de Madrid, a que rumou desde o Benfica.

Na conferência de imprensa de divulgação dos convocados para as visitas a Sérvia e Lituânia, o selecionador nacional foi questionado se João Félix seria titular nos dois jogos de qualificação para o Euro 2020, dado o seu valor, rendimento e preço: 126 milhões de euros. Fernando Santos lembrou que só um jogador tem garantia de ser titular na seleção.

"Vou parafrasear o meu amigo Sérgio Conceição: aqui, ninguém joga por causa do dinheiro. Agora, há um jogador que até está à parte disso tudo. Sempre disse que há aqui um jogador indiscutível, que é o Cristiano Ronaldo. É indiscutível aqui ou em qualquer equipa do mundo. Todos os outros, se são convocados, é porque têm qualidade e merecem. Se ele está aqui, tem tantas condições de jogar como os outros", frisou o timoneiro da equipa das quinas.

João Félix foi titular nas meias-finais da Liga das Nações, com a Suíça, mas esteve apagado e, na final, frente à Holanda, ficou no banco.

Portugal visita a Sérvia a 7 de setembro, sábado, às 19h45, no Estádio Rajko Mitic. Três dias depois, desloca-se à Lituânia, para defrontar a seleção local, à mesma hora, no Estádio LFF. Jogos com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.