Carriço, Podence e Renato Sanches chamados à seleção

Daniel Carriço, Renato Sanches e Daniel Podence são as grandes novidades na lista de 25 convocados de Portugal para os jogos com Sérvia e Lituânia, de qualificação para o Euro 2020.

Carriço, central do Sevilha, de 31 anos, é chamado quatro anos depois da primeira e única internacionalização, a 16 de junho de 2015. Carriço foi suplente utilizado na vitória, em amigável, sobre a Itália, por 1-0.

Renato Sanches, que acaba de trocar o Bayern Munique pelo Lille, não joga por Portugal desde novembro de 2018, última vez que foi convocado. O médio, de 22 anos, ainda não atuou pelo novo clube.

Para Podence, de 23 anos, pode ser a estreia absoluta pela seleção. O extremo, que na última época deixou o Sporting, a custo zero, na sequência do ataque a Alcochete, e rumou ao Olympiacos, tem estado em destaque na Grécia, com nove golos e dez assistências em 48 jogos.

Portugal está no quarto lugar do grupo B de qualificação para o Europeu, com dois pontos em dois jogos. Está a oito pontos do primeiro classificado, a Ucrânia, que já fez quatro jogos. Em segundo, está o Luxemburgo, com quatro pontos em quatro partidas, e em terceiro a Sérvia, com quatro em três.



A seleção nacional visita a Sérvia a 7 de setembro, sábado, às 19h45, no Estádio Rajko Mitic. Três dias depois, terça-feira, desloca-se à Lituânia, para defrontar a seleção local, à mesma hora, no Estádio LFF. Os dois jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados



Guarda-redes: Beto, José Sá, Rui Patrício;

Defesas: João Cancelo, Nelson Semedo, Daniel Carriço, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui, Raphael Guerreiro;

Médios: Danilo Pereira, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Moutinho, Pizzi, Renato Sanches;

Avançados: Bernardo Silva, Daniel Podence, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e João Félix.

(em atualização)