Waldschmidt, apontado ao Benfica, integra lista da seleção da Alemanha

29 ago, 2019 - 14:54 • Redação

O avançado do Friburgo, de 23 anos, poderá aumentar a cotação com a primeira internacionalização, frente a Holanda ou Irlanda do Norte, jogos de qualificação para o Euro 2020.