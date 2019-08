Conheça os adversários do Benfica

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões colocou o Benfica no Grupo G com os russos do Zenit, os franceses do Lyon e os alemães do Leipzig.

Mas, quem são os adversários dos encarnados:

No histórico com os russos, o Benfica soma seis jogos na Champions e o balanço é equilibrado com três vitórias para cada lado. A última vez que as duas equipas se encontraram foi em 2015/16 e aí os encarnados levaram a melhor: 1-0 na Luz, 2-1 na Rússia.

O Zenit, de São Petersburgo, era o mais desejado entre os cabeças de série do pote 1. Campeão russo em título, esta época segue com quatro vitórias, dois empates e uma derrota, nove golos marcados e três sofridos.

Quanto aos franceses do Lyon, apenas duas vezes se encontram com as águias e foi em 2010/2011. O Benfica perdeu em França 2-0 e ganhou em casa 4-3.

O OL, com o português Anthony Lopes a titular, soma três jogos oficiais esta época, duas vitórias e uma derrota.

Já o RB Leipzig nunca defrontou o Benfica em jogo oficial e tem dois jogos e duas vitórias na temporada.

