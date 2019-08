Enid Blyton foi “racista, xenófoba e homofóbica”? Talvez, mas "a personalidade não mancha o legado"

A escritora britânica Enid Blyton “é conhecida como tendo sido racista, xenófoba e homofóbica e não é uma escritora muito bem vista."

Esta foi a argumentação da "Royal Mint", a Casa da Moeda Real da Grã-Bretanha, para justificar a recusa em fazer uma moeda comemorativa no 50.º aniversário da morte da autora que criou a personagem Noddy e célebres coleções de livros infanto-juvenis como “Os Cinco”, “Os Sete” e “O Colégio das Quatro Torres”.

Documentos agora tornados públicos mostram que os planos de fazer esta moeda comemorativa foram bloqueados, em dezembro de 2016, já que o comité temeu que a decisão provocasse reações adversas entre o público.

Blyton era “terrível”. Mas "os escritores deixam livros, o mau feitio vai com eles"

Alice Vieira é, provavelmente, a portuguesa que melhor conhece a vida de Enid Blyton, além dos livros.

Em 2013, Alice Vieira lançou uma biografia da escritora, “O Mundo de Enid Blyton”. Para isso, falou com a filha mais nova de Blyton, Imogen Smallwood, com fãs e com jornalistas que estudaram a vida da britânica, que sempre esteve um pouco envolta em mistério.