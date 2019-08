Vaticano confirma ordenação de primeiro bispo chinês

O porta-voz do Vaticano informou esta quarta-feira que o bispo António Yao Shun foi ordenado na China com mandato pontifício, o que acontece pela primeira vez desde a assinatura do acordo provisório com Pequim, em 2018.

De acordo com o portal de notícias Vatican News, neste momento “todos os bispos católicos na China estão em plena comunhão com o Papa”.

O novo bispo de Jining/Wulanchabu, na Mongólia interior, foi consagrado a 26 de agosto e vai servir uma comunidade com cerca de 70 mil católicos.

O bispo consagrante foi D. Paulo Meng Qinglu, da diocese de Hohhot.

A cerimónia de ordenação episcopal contou com a presença de “centenas de sacerdotes e religiosos provenientes das regiões vizinhas”.