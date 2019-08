Porto já vendeu 42 mil bilhetes para o jogo com o Vitória

O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, que já estão vendidos 42 mil bilhetes para o jogo de domingo, com o Vitória de Guimarães, a contar para a 4.ª jornada da I Liga. Se não esgotar, o Dragão ficará muito perto da casa cheia, com cerca de 50 mil lugares ocupados.

O adversário, a hora do jogo, que está marcado para as 18h30, e também a vitória no clássico com o Benfica, que devolveu confiança aos adeptos, está a motivar uma autêntica corrida ao bilhete.

O FC Porto-Vitória de Guimarães terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.