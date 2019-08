​Daniel Ramos e o arranque de época do FC Porto: “Às vezes é preciso tropeçar"

Daniel Ramos considera injustas as críticas ao rendimento do FC Porto nos primeiros jogos da época. A equipa perdeu na primeira jornada do campeonato e logo de seguida falhou o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas precisava de tempo, como se comprovou na Luz.

“O FC Porto vem de um processo de remodelação e o fator crença é muito importante. Os novos jogadores que chegaram precisam de assimilar ideias e acreditar no processo. Às vezes é preciso tropeçar para se levantar e palmilhar palmo a palmo e pedra a pedra um caminho que se quer trilhar para conquistar à frente aquilo que queremos. O Porto deu uma resposta evidente em relação à sua valia”, analisa o treinador, em entrevista a Bola Branca.



O início com tropeções e críticas do FC Porto tem uma explicação para Daniel Ramos. “Era um erro julgar a equipa de não ser tão consistente porque é natural com tantas mudanças que alguns pormenores falhem e ainda não estejam bem assimilados. Mas com resultados como estes tudo se tornará mais fácil e o FC Porto irá demonstrar o grande plantel que tem”, antevê.

O mérito do FC Porto no clássico

O FC Porto derrotou o Benfica no clássico do passado sábado no estádio da Luz. Um triunfo indiscutível num jogo em que a equipa azul e branca foi superior.

“Há que dar mérito ao FC Porto porque levou a missão muito bem estudada. Explorou muito bem o que tinha para fazer em campo contrariando o ponto forte do Benfica, a ligação entre a defesa e a linha média. Houve mais mérito do Porto do que demérito do Benfica e aí Sérgio Conceição esteve muito bem a ler. O FC Porto retirou o que de bom o Benfica tem”, conclui Daniel Ramos.