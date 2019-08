Mais de 100 condutores de trotinetas foram multados este ano, 31 estavam alcoolizados

A PSP registou 74 acidentes com trotinetas elétricas (10 atropelamentos, 44 colisões e 20 despistes) nos primeiros seis meses de 2019, enquanto no ano passado verificaram-se apenas sete no mesmo período.

Os números da Polícia de Segurança Pública, que dizem respeito aos distritos de Lisboa, Porto, Faro e Coimbra, mostram ainda que destes incidentes resultaram 52 feridos leves, mais 47 do que em 2018.



Segundo o "Jornal de Notícias", mais de 100 condutores foram multados, sendo a condução sob o efeito de álcool a infração mais grave. As autoridades apanharam 31 condutores com taxa-crime no primeiro semestre. As multas, neste caso, podem ir dos 125 aos 1.250 euros.



Esta quarta-feira, o Automóvel Club de Portugal (ACP) lança uma campanha de sensibilização para o uso de capacetes na utilização de trotinetes e bicicletas elétricas.



A ação de sensibilização intitulada "Não sejas Alberto, usa capacete!" demonstra as consequências de não usar capacete, contando com a presença da PSP e das empresas de trotinetes a operar em Portugal.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso do capacete pode reduzir até 42% o risco de lesões fatais e baixar até 69% as hipóteses de lesões na cabeça.

Uma instrução técnica da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR), de dezembro de 2018, tornou opcional uso de capacete em velocípedes com motor auxiliar.



As trotinetas e bicicletas elétricas são veículos que podem atingir até 30 km/hora.