Bebés Matilde e Natália já tiveram alta

As bebés Matilde e Natália tiveram alta esta quarta-feira, um dia depois de terem tomado o medicamento inovador para a atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença rara e grave, avança a edição online do "Jornal de Notícias".

As meninas encontram-se bem e já foram com os pais para casa, após o tratamento com o zolgensma, o fármaco mais caro do mundo – cerca de dois milhões de euros -, financiado pelo Serviço Nacional de Saúde, que as pode salvar e melhorar a qualidade de vida.

Matilde e Natália foram submetidas na terça-feira à toma única do medicamento, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, pela equipa médica multidisciplinar que as tem acompanhado.

Tiveram alta esta quarta-feira e vão continuar a ser seguidas de perto pelos médicos, que vão acompanhar a evolução da doença.

Os pais da bebé Matilde vão explicar, em conferência de imprensa na quinta-feira, o destino dos dois milhões de euros em donativos que receberam, avança o Expresso.