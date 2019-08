Primeira-ministra avisa que independência da Escócia pode ser "completamente inevitável”

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, afirma que, se a suspensão do Parlamento britânico não for travada, “hoje é o dia em que a democracia morreu” no Reino Unido.

Fechar o Parlamento para forçar um Brexit sem acordo, que vai provocar danos graves no país, contra a vontade dos deputados, não é democracia, é ditadura. Se na próxima semana os deputados não se juntarem para travar Boris Johnson, acho que hoje é o dia em que a democracia morreu no Reino Unido. Isso não pode acontecer”, disse Nicola Sturgeon, à BBC.

Em declarações ao jornal “Heart Scotland News”, a primeira-ministra escocesa foi mais longe e referiu que, no atual quadro, este “pode muito bem ser o dia em que a independência da Escócia se tornou completamente inevitável”.

“Penso que o apoio à independência está a crescer a cada dia que passa. Respeito as pessoas que votaram ‘Não’ [no referendo à independência de 2014], apesar de não concordar com elas, respeito as suas legítimas razões, mas sei que muitas estão agora a olhar para a situação no Reino Unido e a pensar ‘Não queremos fazer parte deste tipo de sistema'”, afirmou Nicola Sturgeon.